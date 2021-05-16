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Ordu'nun yüksek kesimlerinde ceviz ağaçlarına don vurdu

Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde, geçtiğimiz aylarda etkili olan zirai don olayı sonrası ceviz ağaçları zarar gördü.

Ordu'nun yüksek kesimli bölgelerinde, geçtiğimiz aylarda etkili olan zirai don olayı sonrası ceviz ağaçları zarar gördü.


Yüksek kesimli bölgelerde, nisan ayı içinde etkili olan zirai don olayı sonrası ceviz ağaçları hasar gördü. Yüksek kesimli bölgelerde, üreticilerin fındığın yanında alternatif olarak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına ürettikleri ceviz ağaçları kurudu. Kumru ilçesinin farklı noktalarında zirai don olayı sonrası ceviz ağaçlarının yanı sıra, bazı fındık dallarında da hasar olduğu öğrenildi.

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