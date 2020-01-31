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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahil bölgelerinde ise yağmur etkili oldu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahil bölgelerinde ise yağmur etkili oldu.


Korgan, Kumru, Aybastı, Akkuş, Kabataş, Çatalpınar, Çamaş ilçelerinde ve Fatsa ilçesinin yüksek mahallelerinde kar yağışı devam ediyor. Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekipleri aciliyet sırasına göre kırsal mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.


Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, cep telefonları ile bu anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

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