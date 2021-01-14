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Ordu'nun yükseklerinde kar yağışı etkili oluyor

Ordu’nun yüksek kesimlerinde ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.


Ordu'nun yüksek rakımlı ilçeleri ve yaylalarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düştüğü Ordu'nun kent merkezinde kısmen sağanak görülürken, yüksek kesimlerde ise kar ile mücadele sürüyor.


Akkuş ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken, ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması adına belediye ekipleri iş makineleri ile mücadelesini sürdürüyor. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, sosyal medya hesabından ilçeden kar fotoğrafları paylaşarak, "İlçemizde dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından, mahalle yollardaki ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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