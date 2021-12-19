İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'nun yükseklerinde kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.


Ordu'nun kent merkezinde ve sahil kesimlerindeki bölgelerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimli ilçelerin merkezinde ve yaylalarda devam eden kar yağışı sonrası yeşil örtü tamamıyla beyaza bürünürken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Ekiplerin, kar yağışı ile mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.