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Ordu'nun yükseklerinde kartpostallık kar manzaraları

Ordu’nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Kar yağışı sonrası 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetrelere ulaşırken, oluşan manzara görenleri büyüledi. Çam ve ladin ağaçlarının dallarını süsleyen kar kütleleri, gün batımı eşliğinde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Çambaşı Yaylası, macera sevenlerin de uğrak noktası oluyor.

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