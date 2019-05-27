Ordu'nun yüz akı oldular

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, katıldıkları judo ve satranç şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla Ordu'ya gurur yaşattılar.

Küçük yaş gruplarında gerçekleştirilen mücadeleler sonrasında judoda 7 madalya kazanan Büyükşehirspor, satrançta ise Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini söyleyerek, “Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü her yaştan sporcusuyla sadece il genelinde değil yurt içi ve yurt dışında da adından sıkça söz ettiriyor. Bu bize gurur veriyor” dedi.

Satrancın küçük yetenekleri Avrupa'ya gidiyor

Türkiye Satranç Federasyonunun düzenlediği Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Çorum'da yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü, şampiyona sonunda U12 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, U12 küçükler genel kategorisinde ise Türkiye 4.sü oldu.

Toplam 42 takım ve 199 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 12 yaş genel kategorisinde ikinci masada Eymen Eren Büyük 3. olurken, üçüncü masada Kürşat Kağan Çakmak 2. olma başarısı gösterdi. 12 yaş kadınlar kategorisinde ise birinci masada Ecrin Efsa Büyük 2., Zümra Meryem Alagöz ise 1. oldu.

Şampiyonada 1. olma başarısı gösteren Kadın Takımı, Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle Temmuz ayında Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak olan Avrupa Genç Kadınlar Kulüp Takım Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler.

Judoculardan 5 madalya

Türkiye Judo Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Celal Atik Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonayı Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 5 madalya ile tamamladı.

67 ilden 1.139 minik judokanın mücadele ettiği Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları; kızlarda 24 kg'da Derya Deniz Günduğ Türkiye 3.sü olurken, 52 kg'da Sude Görgülü ve +57 kg'da Sema Yıldırım Türkiye 2.si oldular. Erkekler 26 kg'da Gökhan Sezgi ve 55 kg'da Abdülmecit Gür de yine Türkiye 2.si olma başarısını gösterdiler.

Başkan Güler: “Gururluyuz”

Başkan Güler, spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Bir spor kenti olan Ordu ilinin geçmişte olduğu gibi günümüzde de özellikle ferdi sporlarda çok önemli başarılara imza attığına vurgu yaparken, “Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü her yaştan sporcusuyla sadece il genelinde değil yurt içi ve yurt dışında da adından sıkça söz ettiriyor. Bu başarılar bize gurur veriyor” dedi.