Ordu'nun zirvesi: Yoroz

Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini aynı anda görmenin mümkün olduğu, doğa ile iç içe yürüyüşlerin yapılabildiği, zirvesinden Ordu, Giresun ve havanın net olduğu dönemlerde Trabzon'un ilçelerinin de görülebildiği Yoroz Kent Ormanı, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yeni bir yüz kazandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006'da Kent Ormanı ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz, yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe büründü.

Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini aynı anda görmenin mümkün olduğu, doğa ile iç içe yürüyüşlerin yapılabildiği, zirvesinden Ordu, Giresun ve havanın net olduğu dönemlerde Trabzon'un ilçelerinin de görülebildiği Yoroz Kent Ormanı, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla yeni bir yüz kazandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Yoroz'un tabiat harikası bir yer olduğunu ne İsviçre'de ne Amerika'da ne de Avusturya'da böyle bir yerin olmadığını söyledi.

Zirveye ulaşım sağlayan merdiven yenilendi

Yoroz Kent Ormanı'nın cazibesini artırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, doğa ile uyumlu ve tabiatın dengesini bozmadan burada çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu anlamda görevlendirilen ekipler, Yoroz'un zirvesine ulaşım sağlayan yıpranmış tırmanma basamaklarını yeniledi. Bu kapsamda 1.100 adet basamak konforlu ve doğa ile uyumlu hale getirildi.

Seyir terası yapılıyor

Yeşillikler arasında zirveye ulaşan vatandaşların bir yandan Ordu'nun bir yandan da Giresun'un eşsiz manzarasını daha iyi seyretmesi içinse seyir terası çalışması başlatıldı.

Acil durum müdahalesi için alternatif yol yapıldı

Basamaklarla zirveye tırmanmak yerine yürüyüş yapmak, safari yapmak, bisiklet ile ulaşım sağlamak ve aynı zamanda orman yangınları gibi olumsuzluklarda hemen müdahalede bulunmak için de alternatif bir yol oluşturuldu. Bu yol da tamamen doğa ile uyumlu olması için taşlarla oluşturuldu.

“Ne İsviçre, ne Amerika, ne Avusturya, böyle bir yer yok”

Yapılan çalışmalarla birlikte yeni bir kimlik kazanan Yoroz'u Ordu'ya gelen herkese tavsiye eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yoroz tabiat harikası bir yer. Bütün vatandaşlarımıza burayı tavsiye ediyorum. Burada tabiatın dengesini bozmadan 1.100 basamaklı merdiven yaptık. Aynı zamanda alternatif olarak da bir yol yapıldı. Alternatif olan bu yolu ise safari ile çıkmak isteyen, atla ve yürüyerek çıkmak isteyenlere yapıldı. Ayrıca bu yolu sadece gezi için değil, orman yangınları gibi istenmeyen durumlarda rahatlıkla ulaşım sağlanabilmesi için yapıldı. Bu çalışmamız da yine çevreye saygılı bir şekilde taşlarla oluşturduk. Böylelikle çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Buranın manzarası 360 derece. İsterseniz Giresun'u hatta hava açık olursa Trabzon'un ilçelerine kadar bakmak, seyretmek mümkün. Yine diğer bir tarafında Altınordu, Perşembe, Fatsa ilçelerimizi görmek mümkün. Tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer. Buraya birde seyir terası yapacağız. Manzaranın daha rahatlıkla görülebilmesi için. Buraya gelirken vatandaşlarımız sepetlerini de getirsin. Böğürtlen gibi orman meyvelerini toplamak için çok güzel bir yer. Ne İsviçre ne Amerika ne Avusturya, böyle bir yer yok” şeklinde konuştu.