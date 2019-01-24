Orduspor puan silme cezalarına abone oldu

Türk futbolunun köklü kulüplerinden ve 50 yıllık bir maziye sahip olan, 26 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'den düştükten sonra 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Lig'e kadar gerileyen Orduspor, puan silme cezalarından kurtulamıyor. Mor-beyazlı kulübe 6 puan silme cezası daha geldi.

Türkiye'nin köklü kulüpleri arasında yer alan ve bünyesinden yetiştirdiği birçok önemli ismi Türk futboluna kazandıran Orduspor, 26 yıl aradan sonra 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıktı. Hector Cuper'i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen Orduspor, 2012-2013 sezonunda ise Süper Lig'e veda etti. O günden bu yana yaşanan ekonomik sıkıntının ardından bir türlü toparlanamayan ve her yıl bir lig düşen mor-beyazlı kulüp, amatör kümeye kadar geriledi.

Amatör Lig'e düşünce tüm futbolcularını kaybeden ve toplama bir takım kuran Orduspor, 2018-2019 sezonunda Ordu Amatör Lig B Grubu'nda oynadığı 12 maçtan 11 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 33 puanla lider durumda bulunuyordu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcuların paralarını ödeyemeyen mor-beyazlı kulübe 6 puan silme cezası verdi. Aynı zamanda 2019-2020 sezonunun her iki döneminde de transfer yasağı getirdi. Bu durumda Orduspor'un puanı 33'ten 27'ye düşürüldü. Mor-beyazlı kulüp Fatsa Dolunayspor'un arkasından ikinci sıraya geriledi.

Orduspor'un 2015 yılında 3, 2016 yılında 9, 2017 yılında da 12 puanı silinmişti.