Ordu'ya 13 yeni tam donanımlı ambulans

Sağlık Bakanlığı Ordu'ya tam donanımlı 13 yeni ambulans gönderdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir ve verimli olarak sürdürmek amacıyla gönderilen tam donanımlı ambulansların devir teslim töreni yapıldı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Sağlık Bakanlığınca Ordu'ya gönderilen ambulansların hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Vali Sonel, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulansların 4 tanesinin Altınordu ilçesinde, diğerlerinin ise Ünye, Fatsa, Akkuş, Aybastı, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde hizmet vereceğini belirtti.

2021 yılı itibariyle Ordu'da ambulans sayısının 81 olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, yeni gelen ambulansların kış şartlarına uyumlu olduğunu söyledi.

Vali Sonel, “Bugün Ordu için yine önemli bir gün. Biliyorsunuz Aralık ayı sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanımızın gayretleriyle uzun süreden beri gündemde olan 900 yataklı Şehir Hastanemizin ihalesi yapılmıştı. Buna hakikaten hep birlikte çok sevindik. Bugün de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri, Sağlık Bakanlığımızın girişimleriyle Ordu'muza 13 tane tam donanımlı ambulanslar geldi. Bu ambulanslarımızın 4 tanesini Altınordu ilçemize, diğerlerini Ünye, Fatsa, Akkuş, Aybastı, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimize göndereceğiz. Tabii kış şartları iç kesimdeki ilçelerimize bu ambulanslarımız tam donanımlı olması, kış şartlarına uygun olması faydalı olacak. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye konuştu.