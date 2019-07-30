Ordu'ya 184 yeni öğretmen geliyor

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ordu ili için 184 öğretmen kontenjanının tahsis edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Ordu'da eğitim kalitesinin ve başarısının artırılması hedefleri doğrultusunda, iç kesimlerdeki ilçelerin öğretmen ihtiyacının giderileceği belirtildi. Ordu'nun öğretmen ihtiyacının giderilmesi için Ordu Valiliği tarafından, Milli Eğitim Bakanlığından farklı branşlarda 252 sözleşmeli öğretmen talebinde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu talep üzerine, Ordu iline ataması yapılmak üzere 184 sözleşmeli öğretmen kontenjanı tahsis edildi. Ordu'ya tahsis edilen 184 sözleşmeli öğretmenin ataması ise, Milli Eğitim Bakanlığınca Ağustos ayında gerçekleştirilecek 200 Bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamsında gerçekleştirilecek” denildi.

“Atamalar gerçekleştiğinde iç kesimlerdeki öğretmen açığı ihtiyacı giderilmiş olacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, Ordu'nun eğitim alanındaki eksikliklerini, ihtiyaçlarını hızla giderdiklerini ifade etti. Eğitimde başarı çıtasını daha üst seviyelere çıkarmak ve kaliteli eğitimi kentin en ücra köşelerine kadar götürmek amacıyla emek ve gayret sar ettiklerini belirten Vali Seddar Yavuz, “Bizim bu çabamıza milletvekillerimiz de destek oluyor, katkıda bulunuyor. Bir taraftan tekli eğitime geçmek için ihtiyaç duyulan derslik ve okul binalarını inşa ederken, diğer taraftan özellikle iç kesimlerdeki ilçelerimizin öğretmen ihtiyacının giderilmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz oldu. Milletvekillerimizin de süreci takip ettiği bu girişimlerimiz sonucunda, talep ettiğimiz 252 sözleşmeli öğretmenin 184'ü için ilimize kontenjan tahsisatı yapıldı. Bu yıl ilimize atanacak olan öğretmen sayısı, geçen yıllarla mukayese edildiğinde çok çok fazladır. Ağustos ayı içerisinde yapılmasını beklediğimiz sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildiğinde, ilimizin iç kesimlerindeki ilçelerin önemli ölçüde öğretmen açığı, ihtiyacı giderilmiş olacak. Böylece oralarda eğitim-öğretim gören çocuklarımız, gençlerimiz çok daha iyi ve kaliteli eğitim almış olacaklar. 184 sözleşmeli öğretmen kontenjanının ilimize tahsisi konusunda katkıda bulunan, destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçenlere, ilimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca, 657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde Ordu'ya ataması yapılacak olan 184 sözleşmeli öğretmenin, atandıkları yerde 3+1 (4) yıl çalışma zorunlulukları bulunduğuna dikkat çekildi. Değişik branşlarda ataması olacak 184 öğretmen Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye'de görev yapacak.