Ordu'ya 2. OSB geliyor

Mehmet Hilmi Güler, arazi sahiplerine uzun süredir ödenmeyen kamulaştırma bedellerini ödeyerek yatırım alanı olmasını sağladığı, Büyükşehir'e ait 100 dönüm araziyi de Ordu'ya yatırım yapmak isteyen ancak arazi sıkıntısı sebebiyle fabrika inşa edemeyen firmalara açtığı 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandı.

Başkan Güler'den OSB sorununa neşter

Göreve geldiğinden bu yana 4 şirket kurarak çalışmaları hızlandıran, alt yapı ve üst yapı belediye hizmetlerini kesintisiz sürdüren, tarım, turizm, enerji ve imar alanlarında önemli projeleri devreye koyan Mehmet Hilmi Güler, istihdam ve sanayi alanında önemli bir projenin gerçekleşmesini sağladı.

Araç sahiplerinin kamulaştırma bedelini Büyükşehir ödedi

Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey İlçesi Güzelyurt ve Eymür Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 90 hektar arazi üzerinde yer alan Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde arazi sahiplerine kamulaştırma bedelleri ödeme yapılamadığı için yatırımcı firmalara arazi tahsisi yapılamıyordu. Ordu'nun 5. teşvik bölgesinde olması vergi, SGK ve diğer imkânlar açısından yatırım yapmak isteyen firmalar, arazi sıkıntısı sebebiyle başka bölgeleri tercih ediyordu.

Yatırımcıların önündeki engel kalktı

Bu duruma çözüm getirmek isteyen ve yeni istihdam alanlarının oluşmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan Mehmet Hilmi Güler, Belediyenin iştirak şirketi ORBEL vasıtasıyla arazi sahiplerine kamulaştırma bedellerini ödedi.

OSB Yönetim Kurulu, bunun karşılığında Ordu Büyükşehir Belediyesine 100 dönümlük arazi tahsisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi, yatırım yapmak isteyen firmalara satın aldığı araziden tahsis yaparak fabrikalar kurulmasını ve istihdam oluşturulmasını sağlayacak. Bu hamle ile Ordu'da yatırım yapmak isteyen ancak arazi sıkıntısı sebebiyle bunu gerçekleştiremeyen firmaların önü açılmış oldu.

Bakanlık imar planını onayladı

Başkan Güler'in çabaları sonrası 2. OSB'nin önündeki engellerin kaldırılmasının ardından imar planı sorunu da çözüldü. Paydaş kurumlarla yapılan toplantı ve görüşmeler neticesinde 2. OSB imar planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandı. Böylelikle Ordu'ya yatırım yapmak, fabrika kurmak isteyen yatırımcıların önü açıldı.