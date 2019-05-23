Ordu'ya 35 yataklı 3. basamak yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor

Ergün Yanmaz, il genelindeki hastanelerde hizmet vermek üzere toplam 35 yataklı 3. basamak yeni yoğun bakım ünitesi açılacağının müjdesini verdi.

Dr. Ergün Yanmaz, Ordu Devlet Hastanesine 10 yataklı 3.seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, S. B. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 6 yataklı Erişkin Yoğun bakım Ünitesi, Ünye Devlet Hastanesine 10 yataklı Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, Fatsa Devlet Hastanesine 9 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi olmak üzere toplamda 35 yataklı 3. seviye erişkin yoğun bakım ünitesi planlaması yapıldığını, son hazırlıkları yapılan ünitelerin birkaç hafta içerisinde faaliyete geçeceğini söyledi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yoğun bakım hizmetlerinin akılcı sağlık planlamalarının uygulanabilmesi ve atıl kapasite oluşturulmaması amacıyla bölge merkezli anlayış çerçevesinde yürütülen, özellikli ünite olarak adlandırılan ve hastaneler bünyesinde kurulan, hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilmiş fiziki alan, özel teknolojik donanım ve sertifikasyon sahibi nitelikli personel istihdamı ve faaliyet izni gerektiren sağlık hizmet birimleri olduğunu söyledi. Yanmaz, “Bakanlığımız tarafından 2003 yılında açıklanan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda yer alan ve en önemli hedeflerden biri olan Sağlık Bakanlığının ‘planlayıcı ve denetleyici' bir role sahip olması ilkesinden yola çıkarak Ordu ili özellikli birimlere yönelik olarak yürütülen planlama ve düzenleme çalışmalarında önemli düzeyde ilerleme kaydettik. Çalışmada, ilk olarak özellikli sağlık hizmetlerinin ilimizdeki mevcut durumunu göz önüne alarak bir değerlendirme yaptık. Daha sonra planlama kriterlerini tespit ederek kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak hizmet durumunu belirledik. Son olarak da bölge/üst bölge ölçeğinde hizmetin planlandığı hastanelere yönelik ihtiyaç programlarını oluşturduk” diye konuştu.

İl dışına sevkler yüzde 50 azalacak

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ergün Yanmaz, hazırlıkları tamamlanan ve şu anda kurulum aşamaları devam eden yoğun bakım ünitelerinin açılmasıyla birlikte il dışına yapılan sevkleri en aza indirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.