Ordu'ya değer katan park

Ordu Büyükşehir Belediyesi, nüfus bakımından Ordu'nun en büyük mahallesi olan Altınordu Şahincili'de inşa ettiği ve adını içine dikilen erguvan bitkisinden alan “Erguvan Park” çalışmasında sona geldi. Kısa süre içerisinde sıfırdan inşa edilen ve Altınordu'ya kazandırılan 40 dönümlük park, gece görüntüsü ile göz kamaştırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede hayata geçirdiği park ve yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de modern şehircilik kimliğine uygun alanların oluşturulmasına büyük önem veriyor.

Altınordu'nun yeni değeri ‘Erguvan Park'

Bu doğrultuda il genelinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde toplu konut alanlarının bulunduğu bölgede 40 dönüm alan üzerinde inşa ettiği ve adını içerisine dikilen erguvan bitkisinden alan ‘Erguvan Park' çalışmalarında sona geldi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin aydınlatma elemanlarının montajını tamamlamasının ardından deneme amaçlı yakılan ışıkların yanmaya başladığı park, gece görüntüsü ile göz kamaştırırken mahalleye de renk kattı. Kısa sürede başarılı bir çalışmanın gerçekleştirildiği park, hem sosyal yaşam alanları hem de çocuklar ve gençler için bünyesinde barındırdığı imkânlarla mahalle sakinlerinin de beğenisini kazandı.

İçerisinde yeşil alanlar, spor ve yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, kafeterya, aydınlatma elemanları, WC, peyzaj düzenlemeleri ve piknik için oturma alanları bulunan parkın küçük rötuşların ardından açılışının yapılması planlanıyor.