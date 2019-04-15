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Ordu'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Ordu’nun Kabadüz ilçesine aniden başlayan ’fındık’ büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı vatandaşları şaşırttı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine aniden başlayan 'fındık' büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı vatandaşları şaşırttı.


Fındık diyarı Ordu'ya 'fındık' büyüklüğünde dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası, her yer beyaza büründü. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçışırken, bir süre etkili olan dolu yağışı sonrasında yerini yağmura bıraktı.


Yağan fındık büyüklüğünde dolu nedeniyle vatandaşlar fındığın zarar gördüğünü söyledi.

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