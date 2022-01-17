Ordu'ya hastane gibi sağlık ocağı

Ordu'nun Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hastane büyüklüğü kadar kurulacak sağlık ocağı yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ordu'nun en büyük sağlık ocaklarından birisi olma özelliği taşıyan 'Fevzi Çakmak Sağlık Ocağı' yapımının tamamlanmasının ardından 6 doktoru, 112 istasyonu hizmetiyle hastane konforu tarzından hizmet vermeye başlayacak.

“Hastane gibi sağlık merkezimiz olacak”

En büyük sağlık ocağının açılacağı merkezin hastane büyüklüğünde olacağını söyleyen Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, “Daha önceki aile sağlık merkezimiz eski bir belediye binasında mevcut olup kiralanmış biçimde faaliyet gösteriyordu. Ancak gelinen noktada 5 tane doktoru olan hatta 6'ncı doktor da büyük ihtimalle olacak bir aile sağlık merkezi haline geldi. Binanın ikinci katında 112 İstasyonu bulunmaktadır. Üçüncü kata ise verem savaş dispanseri taşınacaktır. Burası mahallemiz için sadece bir aile sağlık merkezi değil hastane gibi olmuştur. 400 metrekarelik güzel bir bina mahallemize kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.