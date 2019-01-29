Ordu'ya Hz. Bilal Camisi

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan Hz. Bilal Camisi şekillenmeye başladı.

İslam dininde ezanı ilk okuyan Bilal-i Habeşi'nin (r.a) ismini taşıyan cami, aradan geçen süreçte şekillenmeye başladı. Bin 200 metrekare alan içerisinde 220 metrekare zemin üzerine inşa edilen, 450 kişi kapasiteli ve 50 metrekare ibadet alanına sahip olan Cami de Selçuklu motiflerinden örnekler bulunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, “Cami alanına şadırvan, oturma birimleri, musalla taşı, otopark ve alanı sınırlandırmak için bahçe duvarı üzeri ferforje korkuluk yerleştirildi. Alanda taban zemin döşemesi olarak traverten plak taş ve taban tuğla kullanılarak saf düzeni oluşturuldu. Dış cephe tuğlası, üst kat merdiven imalatı tamamlanırken Selçuklu mimarisine uygun taş minare imalatı ise sona erdi. İç cephe ve elektrik imalatlarının alt yapı çalışmaları tamamlandığında sıva ve diğer işlemlere geçilerek camimizi tamamlamış olacağız” dedi.