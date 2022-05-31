Ordu'ya ikinci güneş enerji santrali kuruluyor

Ordu'nun Akkuş Belediyesi tarafından yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve belediye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ikinci güneş enerji santralini kuruluyor.

Akkuş Belediyesi'nin kendi enerjisini üretmek ve belediye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl kurduğu güneş enerji santralinin ikincisi kurulacak. Bu nedenle ilçenin Gökçebayır Mahallesi'ndeki 30 dönümlük alana güneş enerji santralinin kurulması için yakın zamanda çalışmalara başlanacak. 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan proje ile yıllık 2.4 milyon KW elektrik üretilecek.

“Akkuş bölgenin enerji üssü oldu”

Akkuş'un son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin enerji üssü haline geldiğini belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “İlçemiz enerji üssü olmaya devam ediyor. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana birçok alanda yaptığımız hizmetlerin yanı sıra enerji yatırımları anlamında ilçemizi farklı bir boyuta taşımıştık. Trafo merkezi yatırımıyla ilçemizdeki enerji altyapı sorunu çözüme kavuşmuş, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi santralleri yatırımlarının önü açılmıştı. Bu nedenle ilçemize geçtiğimiz yıl özel bir firma tarafından rüzgâr enerji santralleri ve Akkuş Belediyesi olarak da biz güneş enerji santralini kazandırdık” dedi.

“Yeni tesis 3 kat daha fazla enerji üretecek”

Yeni kurulacak güneş enerji santralinin geçen yıl faaliyete geçen tesisten 3 kat daha fazla enerji üreteceğini belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Bugün kamuoyuna ve hemşehrilerimize yeni bir enerji yatırımının müjdesini vermek istiyorum. Gökçebayır Mahallesi'nde belediyemize kazandırdığımız 30 dönümlük arazi üzerine belediyemize ait GES projemizi hayata geçirmek için çalışmalara başlıyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz güneş enerji santralinde 2 megavat, yıllık ise 2.4 milyon KW enerji üretilecek ve tesis 2023 yılında faaliyete geçecek. Şimdiden ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.