Ordu'ya Japon gelin

Türk genci Kadir Taştamel ile Japon kızı Erika Uraguchi, Ordu'da Türk geleneklerine göre evlendi.

Yaklaşık 6 yıl önce inşaat sektöründe çalışmak üzere Japonya'ya giden Ordulu Kadir Taştamel, bir arkadaş ortamında özel bir okulda öğretmenlik yapan Erika Uraguchi ile tanıştı. Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen gençler ailelerinin de onayı ile birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdılar.

İlk olarak Japonya'da, Japon geleneklerine göre evlenen gençler daha sonra Ordu'da Türk geleneklerine göre düğün yapılmasına karar verdi. Ordu'ya gelen Kadir ve Erika çiftini, Erika'nın annesi Yoshimi ve babası Hitoshi de yalnız bırakmadı. Tamamen Türk örf ve adetlerine uygun şekilde yapılan düğünde ilk olarak damadın baba evinde davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynandı, gelen misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Davul ve zurna eşliğinde oynayan konuklara Japon Gelin Erika, annesi Yoshimi ve babası Hitoshi de eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı eğlencede düğünün yapılacağı mekâna geçmeden önce evden gelin çıkarma usulü de yerine getirildi. Gelinin babası Hitoshi, kızı Erika'nın beline kırmızı kuşağını bağlayarak anlından öperken, iki taraf içinde duygusal anlar yaşandı.

Daha sonra Altınordu ilçesinde bir otelde kına ve düğünün birlikte yapıldığı salonda Kadir'in ailesi ile yan yana duran Erika'nın ailesi davetlileri karşıladı. Salona alkışlar eşliğinde giren damat Kadir ile gelin Erika ilk danslarını yaptıktan sonra, yöresel oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Pasta kesimi ve takı merasiminin ardından kına geleneğinin de yerine getirildiği düğünde misafirlere karşı sergilediği sempatik tavırları ile herkesin sevgisini kazanan Japon gelin Erika, kınanın yakıldığı esnada hediyesini almadan avucunu açmayarak bir örf ve âdeti daha yerine getirmiş oldu. Düğünde halk oyunları ekibi tarafından yapılan gösteri ise Erika'nın ailesi tarafından ilgi ile izlendi.