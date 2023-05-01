Ordu'ya mühendislik fakültesi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'ya mühendislik fakültesi kurulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, Ordu'da eğitim yatırımlarına önem verdiklerini belirtti. Ordu'nun 2023 yılı için 481 milyon TL olan eğitim yatırımını 3 buçuk milyar TL'ye çıkarttıklarını söyleyen Bakan Özer, ilave edecekleri ilçelerle birlikte bu yatırımların çok daha iyi noktalara geleceğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ordu Ticaret ve Sanayi Odamızı gezdiğimiz zaman, TEKNOPARK gibi bir talepleri olmuştu, bunun ön adımı olarak da Ordumuza, üniversitemize bir mühendislik fakültesi kurulması ile ilgili talepleri olmuştu. Hem rektörümüz ile görüştük hem de YÖK Başkanımız Erol Özvar hocam biz ile görüştük ve bugün itibarıyla YÖK Yürütme Kurulu'ndan Ordu Mühendislik Fakültesi onayı çıktı. Böylece Ordu'muzun, üniversitesinin de kapasitesinin arttırılması ile ilgili çok önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Ordu'muza mühendislik fakültemizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli YÖK başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.