Ordu'ya özgü 179 endemik bitki türü tespit edildi

Ordu'nun tabiat yaşamını oluşturan endemik, nadir, nesli tehlike altında olan ve ekonomik değeri olan türlerin belirlenmesi amacıyla başlatılan biyolojik çeşitlilik çalışmaları devam ediyor.

Ordu ili doğal yaşamında bulunan flora ve fauna, endemik, nadir, nesli tehlike altında olan ve ekonomik değeri olan türlerin izlenmesi amacıyla 2016 tarihinde işe başlayan çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada Ordu ili doğasında 2019 yılına kadar 172'si Ordu'ya özgü endemik 1883 damarlı bitki tespit edilmişti. 2020 yılında yapılan çalışmalarda Ordu'ya özgü endemik, nadir, nesli tehlike altında olan liken, su pençesi, dokuz tepeli, yabani fındık, böğürtlen yaprağı ve mantar olmak üzere 6 endemik tür daha tespit edildi. Bunlarla birlikte tespit edilen ve envantere kaydedilen Ordu iline özgü bitki türü sayısı 178 oldu.

Aynı çalışmada Ordu doğal yaşamına özgü 1 endemik alt faunasında 18 tür balık, yine 1'i endemik 17 tür sürüngen belirlenirken, 276 tür kuş, 32 tür memeli hayvan, 10 tür çiftyaşarlar tespit edildi.