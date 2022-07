Ordu'ya renk katan festival: Vosvoslar yayla yollarında

Türkiye'de ilk defa 1995 yılında Ordu'da düzenlenen ve bir süre ara verildikten sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından tekrar başlatılan Vosvos Festivali'nin 16.'sı gerçekleştiriliyor.

Kış sezonunda Ordu'nun yaylalarında düzenlediği kış festivalleri ile dikkatleri üzerine çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde de yaylaları rengarenk vosvoslarla renklendiriyor. Ordu'nun tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen festival kapsamında 17 farklı ilden gelen yaklaşık 550 vosvos tutkunu rengârenk otomobilleriyle Ordu'nun uçsuz bucaksız yaylalarına renk katacak.

Festival süresince Ordu'nun eşsiz güzelliklerini bünyesinde barından tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek olan vosvos tutkunları Büyükşehir Belediye Binası önünde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi. Düzenlenen programın ardından Ordu yaylalarına hareket eden rengarenk vosvoslar, şehre renk kattı.

"Biz vosvosla özdeşleşmiş bir iliz”

Ordu'nun artık vosvos şenliğiyle tanınan bir il olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vosvos tutkunları Ordu'da ağırlamaktan son derece memnun olduklarını kaydetti. Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:

“Vosvos deyince sempatikliğiyle, tekniğiyle, itibarı ile, tanınmışlığı ile ve aynı zamanda kurumsallaşmasıyla tanınan dernekler aklımıza geliyor. Festival biraz yağmurlu geçti ama siz doğaseverler doğanın sunduğu tüm nimetleri seversiniz. Bu bakımdan bu ziyareti başka bir zaman tekrarlayabiliriz. Ordu sizi çok sevdi. Her zaman gönlünüzde açmaya hazır. 110 araçla ilimize geldiniz. Sizleri burada ağırlamak bizim için bir onur ve gurur. Ordu vosvos şenliğiyle tanınan bir il. Dünyada da bu şekilde. Duvarlarımızı dahi sizlerle süslüyoruz. Biz vosvos ile özdeşleşmiş bir haldeyiz. O bakımdan sizleri her zaman gönlümüzün bir parçası olarak taşıyoruz ve her zaman bekliyoruz. Ordu size müteşekkir ve her zaman sizi kucaklamaya hazır. Yolunuz açık olsun.”

17 ilden 110 vosvos ve 550 vosvossever Ordu'da

Festivalin düzenlenmesinde çok büyük katkı ve emekleri olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür eden Vosvos Ordusu Kamp Karavan Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yurder Yorgancı ise, 17 farklı ilden 550 civarında misafirin festival kapsamında Ordu'da bir araya geldiğine dikkat çekti. Yorgancı konuşmasına şöyle devam etti:

“16.sını kutladığımız Vosvos şenliğimize Türkiye'nin 17 farklı ilinden çok değerli misafirlerimiz geldi. 110 araç katılım sağladı. Yaklaşık 550 civarında misafirimizi ağırladık. Bu şenlikte emeği olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün misafirlerimizi sizlerin sayesinde Ordu'dan çok mutlu uğurlayacağız.”

Ordu yaylalarını gezecekler

Vosvos tutkunları, 17 Temmuz'a kadar gerçekleştirecekleri etkinliklerle Ordu turizmine katkı sunacak. Vosvoslar, Çambaşı yaylasında bulunan Ablak Taşı ve Gerçe Şelalesi, Yeşilce ve Susuz Obası Gezisi ardından son durak olarak Çambaşı Yaylasında kamp kurarak çeşitli etkinlikler düzenleyecek.