Ordu'ya 'Tekstil Park' kurulacak

Ordu'nun Çatalpınar ve Çamaş ilçelerinde Tekstil Park kuruluşu için çalışmalara başlandı.

Her iki ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına önemli yararlar sağlayacak olan Tekstil Park Projesinin protokol imza töreni, Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapıldı.

Toplam bütçesi 7,5 milyon lira olan ve DOKA tarafından 6 milyon 750 bin lira destek sağlanan Tekstil Park projesinin imza protokolü öncesi bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, ”Yöremizde istihdamın geliştirilmesine yönelik projeler kapsamında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkı yaptığı, DOKA Kalkınma Ajansımızın da uygulamaya koyduğu Tekstil Park projesinde imza aşamasına geldik, hayırlı olsun” dedi.

Çatalpınar ve Çamaş ilçelerinde kurulacak tekstil fabrikasında 200 vatandaşımızın istihdam edileceğini belirten Vali Sonel, Çatalpınar Belediyesi tarafından uygulanacak olan projede, Çamaş Belediyesi ile Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasının da ortak olarak yer aldığını ifade etti.

Vali Tuncay Sonel, ”Biz bu projenin uygulanmasında, gerçekleşmesinde emeği geçenlere şehrimiz adına, yöre insanımız adına teşekkür ediyoruz. Projemizin şehrimize, yöremize, insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde, Çatalpınar Kaymakamı Eyüp Batuhan Ciğerci, Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, DOKA İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Salih Şahin, DOKA Ordu Koordinatörü Harun Göçer hazır bulundu.