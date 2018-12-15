Ordu'ya "Ters Ev"

Ordu'da yurt içi ve yurt dışında emsalleri bulunan ve insanların ilgisini çeken ‘Ters Ev Projesi'nin inşaatı sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu'nun turizmini canlandırmak ve ili bu hususta marka şehir yapmak için Büyükşehir olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu doğrultuda bölgemizde bir benzeri olmayan ‘Ters Ev Projesi'ni hayata geçireceğiz. Teleferik alt istasyonunun hemen yanında uygulayacağımız çalışmanın inşaatı sürüyor. En kısa zamanda yapımını tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

Ters Ev Projesi'nin toplamda 150 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edileceğini söyleyen Başkan Tekintaş, “Karadeniz Bölgemizde ilk olacak projemiz, 30x20 m alanda ve radyal temele ankraj uygulaması üzerine farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa ediliyor. İki katlı olarak yapılacak proje toplam 150 metrekare alana sahip olacak” diye konuştu.

Son yıllarda artan turizm faaliyetlerine katkı sağlamak ve yeni bir ziyaret noktası oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek Ters Ev Projesi'nin Ordu turizmine önemli bir ivme kazandırması, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.