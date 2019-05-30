Ordu'ya yatırım atağı

Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesinin ardından dış yatırımcılar Ordu'da yatırım yapmak için ziyaretlerini sıklaştırdı. Çin ve Singapur heyetleri Mehmet Hilmi Güler ile görüşerek Ordu'da güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, çöpten enerji elde etme ve liman konularında yatırım yapmak istediklerini belirttiler.

ICBC ordu'da yatırım yapacak

Dünyanın en büyük yatırımcı bankası olan Çinli ICBC Turkey Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Yubao Chen, beraberinde Çin'deki en büyük özel rüzgar türbini üreticisi ve ülke genelinde en büyük beşinci büyük şirket olan Ming Yang Wınd Power İnternational (Ming Yang Rüzgar Enerjisi Grubu Limited Şirketi) Genel Müdürü Jian Zhang ve ortak firma Smarth Growth International (SGI) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Durmaz, banka bünyesinde tek Türk Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Jian Zhang, Ordu'da rüzgâr enerjisine yönelik yatırımlar yapmak istediklerini söyledi.

Smarth Growth International (SGI) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Durmaz da çöp atıklarının toprağa ve yeraltı sularına zarar vermeden yakılması suretiyle enerji elde etme, bu enerjiyi elektriğe ve buhar enerjisine dönüştürme konularında yatırım yapmak istediklerini kaydetti.

Her iki yatırımcı, bu yatırımları Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapmak istediklerini aktardı.

Mr. Chen: “Ordu'da çok büyük fırsatlar var”

Başkan Güler'in rehberliğinde ICBC olarak Türkiye'deki faaliyetlerden iyi sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Mr. Yubao Chen, Ordu'da yatırım için büyük fırsatlır olduğunu söyledi. Chen, “Sizin yönlendirmeniz ve rehberliğiniz doğrultusunda ICBC olarak bu süreçte Türkiye'deki faaliyetlerimizden hızlı bir şekilde iyi sonuçlar elde ettik. Bundan dolayı sizlere çok minnettarız. İçerisinde RES ve liman projeleri ile alışveriş merkezinin de olduğu takibimizde 12 tane finansman projemiz var. Ordu'da çok büyük fırsatlar olduğuna inanıyor ve bu projelerin aynı şekilde buralarda da uygulanabileceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan ilerleyen günlerde enerji, liman ve inşaat şirketleri tarafından yapılacak ziyaretler bölge açısından son derece önemli olacak” diye konuştu.

Singapur liman ve ihracat için geldi

Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow ve Büyükelçilik Başkatibi Jacob Anthony Chew, Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret ederek liman konusunda yatırım yapmak istediklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Türkiye'de yaptıkları yatırımlara Ordu iline de dahil etmek istediklerini belirtti. Büyükelçi Tow, “Bu güzel şehre yatırım yapmak istiyoruz. Bu kapsamda bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ayrıca Enformasyon Teknolojileri alanında işbirliği yapmayı ya da mevcut olanı geliştirmek istiyoruz. Singapur Cumhuriyeti olarak limanlar başta olmak üzere Havaalanları ve yapılan yatırımların geliştirilmesini önemsiyoruz. Bunları yaparken Ordu'ya özel ilgi göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Güler: “Yapacağımız çalışma Türkiye için örnek teşkil edecek”

Mehmet Hilmi Güler, dış yatırımcıların Ordu'da yatırım yapmaları için görüşmelere başladıklarını söyledi. 20 Haziran tarihinde Çin Türkiye Büyükelçisi ve Çin'de faaliyet gösteren 15 firma yöneticisinin Ordu'ya geleceğini belirten Güler, “Ordu'da yapacağımız çalışmalar Türkiye için de örnek teşkil edecek” dedi.

Başkan Güler, “20 Haziran'da Çinli iş adamların ile yapacağımız büyük toplantı öncesinde Mr. Chen'le enerji ve liman konusu başta olmak üzere bir ön görüşme yapacağız. Ordu'da yapacağımız çalışmalar Türkiye için de örnek teşkil edecek. Burada yaptığımız çalışmaları diğer illere de yayma imkânımız olabilir. Dolayısıyla yapacağımız toplantı sadece Ordu çapında değil aynı zamanda ülkeyi kapsayacak bir çalışmanın da önemli adımlarından birisi olacak” şeklinde konuştu.

Singapur'un Türkiye'nin en büyük dış ticaret limanı olan Mersin Uluslararası Limanını işlettiğine vurgulayan Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'nin güneyinde Mersin'in hemen kuzeyinde Ordu olduğuna dikkat çekti. Ordu'da yapılacak Konteyner limanı ile Ordu-Mersin hattında ihracat ve turizm akışı olacağını aktaran Başkan Güler, Ordu-Mersin hattında en önemli güzergahın Karadeniz-Akdeniz yolu olduğunu belirtti. Güler, “Mersin'e ulaşımı sağlayacak en kısa yol Karadeniz-Akdeniz yolu. Bütün Rusya'nın, Ukrayna'nın ve bütün Gürcistan'ın malları buradan geçmiş olacak. Limanın karşısında ise Ordu ili var. Ordu'ya Konteyner limanı yapacağız. Dolayısıyla Singapur ile liman, fındık, çikolata, enerji ve farklı alanlarda ilişkiler geliştireceğimize eminim” açıklamasında bulundu.