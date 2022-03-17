Ordu'ya yeni kivi üretim alanları kazandırılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi' projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan 25 üretici hibe sözleşmeleri imzalandı.

Programda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kivi yetiştiriciliğinde DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklarının kullanılarak, toplamda 50 alanda uygulayacakları projeden yararlanacak olan 25 üretici ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. Kivi yetiştiriciliğinin Ordu için son derece önemli ve kazancı yüksek bir ürün olduğuna değinen Yılmaz, “Özellikle sahil ve orta kesimlerde kivi yetiştiriciliği, fındık üreticilerimize önemli bir ek gelir sağlamaktadır. İlimizde kivi üretim alanlarının artırılması adına son 2 yıl içerisinde 300 da yeni kivi bahçesi tesis edildi. Bu tesislerin ilimize örnek olacağına ve üretimin daha da artacağına inanıyorum” dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ise bölgede üretimin her aşaması ile ilgili çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, “Özellikle üretim ve istihdam odaklı tarım, hayvancılık, turizm ekseninde birçok proje destekledik. Bugün Ordu Valiliği bünyesinde Tarım ve Orman Müdürlüğümüz siz üreticilerimiz adına başarılı projeleri bizlere sunuyorlar. Bu kapsamda bizlerde siyez buğdayı, kuru fasulye, kivi yetiştiriciliği gibi birçok tarımsal ve hayvansal üretim ile ilgili sunulan projeleri bütçemizin elverdiği ölçüde destekledik. Bölgemizin kivisi tadı ve aroması bakımından diğer bölgelerdeki kivilerden ayrılan bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bu bölgenin kivisi tutuluyor ve bunu bilen tüccarlarda bizim bölgemizin kivisini fazla miktarda almak istiyorlar. Bizlerde bu konuda sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Siz değerli üreticilerimize projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan kivi yetiştiriciler sözleşmelerini imzaladı.