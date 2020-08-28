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Ordu'ya yeni mesire alanları geliyor

Ordu’da mevcut mesire alanlarına yeni mesire alanları kurulması planlandı.

Ordu'da mevcut mesire alanlarına yeni mesire alanları kurulması planlandı.


2020 Yılında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Altınordu, Fatsa, Aybastı, Gürgentepe, Gölköy, Kumru, Korgan, Ulubey ve Mesudiye ilçelerinde yeni mesire alanları kurulması için çalışma başlatıldı.


İlk etapta Ulubey ilçesinde Uluğ Bey, Fatsa'da Aytepesi, Gölköy'de merkez ve Aybastı'da Pamuklu Boğaz ve Uzundere mevkilerinde mesire alanı kurulması planlanıyor. Yeni mesire alanları ile ilgili planlamaları onay için Orman Genel Müdürlüğüne gönderildi.

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