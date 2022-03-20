Ordu'ya “Yılın en iyi ve nitelikli kültür sanat sezonu geçiren belediyesi” ödülü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'ne katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 250 belediyenin katıldığı kongrede “Yılın en iyi ve nitelikli kültür sanat sezonu düzenleyen belediyesi” ödülüne layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından Ankara Kızılcahamam'da “AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi" düzenlendi. Yerel yönetimlerin kültürel çıktılarının değerlendirildiği ve sonraki yılların kültür-sanat faaliyetlerinin yol haritasının çıkarıldığı kongreye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte bazı ilçe belediye başkanları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı Mehmet Altun da katıldı. Kongrede AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ'ın yanı sıra yazar, tarihçi, kültür ve sanat insanları konuşma yaptı.

Ordu'da yapmış olduğu kültür-sanat faaliyetlerini 7'den 70'e herkesle buluşturan ve bu çalışmaları ile “Yılın en iyi ve nitelikli kültür sanat sezonu düzenleyen belediyesi” ödülünü almaya hak kazanan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ödülü AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Mustafa Şen'in elinden aldı. Başkan Güler, kendilerini ödüle layık gören herkese teşekkürlerini sundu.