Ordu'yu Ocak ayında ziyaret eden turist sayısı arttı

Ordu'yu Ocak ayında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki yıla göre 5 bin 587 kişi arttı.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2018 yılı Ocak ayında Ordu'ya gelen yerli turist sayısı 24 bin 893, yabancı turist sayısı 876 olmak üzere toplam 25 bin 769 oldu. 2019 yılı Ocak ayında gelen yerli turist sayısı 30 bin 59, yabancı turist sayısı bin 297 olarak gerçekleşti. Buna göre, Ocak ayında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı toplam 31 bin 356 olurken, bir önceki yıla göre 5 bin 587 fazla turist geldi.

Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin müze ve turistik alanları ziyaret ettiği kaydedildi.