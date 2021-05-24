Orman gülleri yaylaları renklendirdi

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen orman gülleri, yaylaların güzelliğine güzellik kattı.

Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu' çiçeği diye adlandırılan orman gülleri, kendisine has rengi ve kokusuyla hayran bırakıyor. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve kısa bir ömrü olan, zehirli bir özelliği olduğu bilinen orman gülleri, arıların ‘deli bal' olarak bilinen bal üretmesine de yardımcı oluyor.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte eşsiz bir manzara sunan yaylalar, besicilerin de gelmesi ile birlikte görsel bir şölen sunuyor. Kumru ilçesinde bulunan Düzoba Yaylası'na çıkan vatandaşlar, bulunmaz eşsiz bir güzelliğin insanları beklediğini ifade ediyor.