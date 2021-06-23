Orman gülleri yaylaları renklendiriyor

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki yaylalarda yetişen orman gülleri, doğanın güzelliğine güzellik katıyor.

Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu' çiçeği diye adlandırılan orman gülleri, kendisine has rengi ve kokusuyla hayran bırakıyor. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve kısa bir ömrü olan, zehirli bir özelliği olduğu bilinen orman gülleri, arıların ‘deli bal' olarak bilinen bal üretmesine de yardımcı oluyor.

Kumru ilçesindeki Düzoba Yaylası'nda da yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman gülleri ve besicilerin oluşturduğu görsel, yaylanın güzelliğine renk katıyor. Görsel bir şölenin oluştuğu yaylaya çıkan vatandaşlar, imkanı olan herkesin buraları ziyaret etmesi gerektiğini, yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da güzel olduğunu belirtiyor.