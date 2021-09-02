Orman İşletme Şefi Şen: “Bahçe temizliklerinde yakılan ateş orman yangınlarını arttırıyor”

Orman İşletme Şefi Şen, dünyada ve Türkiye'de görülen orman yangınlarının artışa geçtiğini söyledi. Yangınlara karşı önceden tedbir almanın, yangınları söndürmek kadar büyük önem taşıdığını belirten Şen, olası bir yangın durumunda insanlara tavsiyelerde de bulundu.

Yangınların önüne geçmek için yapılabileceklerden bahseden Şen, “Her şeyin başında olduğu gibi bu konuda da zirvede eğitim bulunmaktadır. Ne kadar çok insan bir konuda eğitilirse o kadar hızlı yol alınmış olunuyor. İnsanımızı doğayı kirletmemek ile ilgili eğitmeliyiz. Gözetimsiz ve kontrolsüz bir orman yangını görüldüğünde derhal acil telefon numaraları aranmalı, rüzgarlı ve kurak geçen günlerde arka bahçede ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Yangında, alevleri kontrol altında tutmak için su, kürek veya yangın tüpü bulundurulmalıdır” dedi.

Olası bir yangın durumunda doğru yapılacak olanların zararı en az seviyeye indirebileceğini belirten Şen, bu durumda yetkililerin uyarılarının dinlenmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, “Eğer yetkililer tahliye olunmasını istiyorsa bunu derhal gerçekleştirilmesi lazım. Tahliye rotası önceden öğrenilmeli ve bir tahliye kontrol listesi hazırlanmalı. Uçan kıvılcım ve küllerden kaynaklı zararı azaltmak için koruyucu giysi ve ayakkabılar giyilmeli, Doğalgaz, propan veya akaryakıt kaynaklarını kapatılmalı. Yangını yavaşlatmak için geniş alanlar, küvet, çöp kutularının suyla doldurulması yangını yavaşlatacaktır. Alevlerin ortasında kalanlar ise yakınlarda su yoksa az bitki örtüsü olan temiz bir alan bulup, yere uzanmalı ve ıslak giysiler ile vücudunu örtmelidir” ifadelerine yer verdi.

“Fındık sezonu sonrası bahçe temizliğinde yangınlar artıyor”

Son olarak, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan vatandaşlara da seslenen Sevil Şen, “Fındık sezonu sonrası bahçe temizliği zamanı maalesef bölgemizde orman yangınları artış göstermektedir. Bağ, bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Bunlar yangın riskini azaltmakta büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.