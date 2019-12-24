Orman yangınları korkuttu

Ordu'nun Fatsa, Çatalpınar ve Perşembe ilçelerinde şiddetli rüzgarlardan dolayı orman yangınları çıktı.

Ormanlara mahalleli vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangınları kontrol altına aldılar. Şiddeti rüzgarlardan dolayı çıkan yangınlar orman alanlarının kül olmasına neden oldu. Özellikle fındık bahçelerinde çıkan yangın ile ilgili vatandaşların daha dikkatli olması konusunda Fatsa Orman İşletme Şefliğinden uyarılar geldi.

Yapılan açıklamada, “Mevsim normallerinin üstünde seyreden yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklar ile meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması, bahçe temizliği sonrasında ateş yakılmaması ilanen duyurulur” denildi.