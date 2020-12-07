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Ormanda kestiği ağaç ölümüne neden oldu

Ordu’da bir kişi ormanda kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ordu'da bir kişi ormanda kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinin Yenikent Mahallesi Meşepınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Soylu ormanda kesim yaparken ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki işçilerin olayı haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mahmut Soylu'nun hayatını kaybetti tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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