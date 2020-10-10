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ORMEK istihdam kapılarını açtı

Ordu Büyükşehir belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) alınan Kovid-19 önlemleri ile kapılarını yeniden kursiyerlere açtı.


Her yaştan vatandaşın bilgi ve beceri kazanmasına, zamanını verimli kullanıp sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamasına yönelik eğitim veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları tüm dünyayı etkileyen covid-19 virüsü nedeni ile kapanmıştı. Normalleşme adımları çerçevesinde Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde ücretsiz hizmet veren ORMEK'ler alınan tedbirler ışığında yeniden açıldı.



Kurslarda hijyen kurallarına uyulacak


Korona virüs salgınında atılan normalleşme adımları kapsamında ORMEK kurslarında, maske kullanılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması zorunlu olacak. Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde bulunan kurs merkezleri gün sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilecek.



İstihdam branşlarına ağırlık verilecek


Her yıl binlerce öğrencinin eğitim gördüğü kurslarda geçen yıl olduğu gibi istihdama yönelik kurslara ağırlık verilecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kayıtların devam ettiği ORMEK şubelerinde 500'e yakın değişik alanda kurs açabilme imkânı bulunuyor. Vatandaşların talebine göre farklı kursların açıldığı ORMEK; kadın üst giysileri, ebru, özel gün ve nikâh şekeri yapımı, 4-6 yaş çocuk eğitimi ve çocuk etkinlikleri, takı tasarımı, butik çikolata, hüsn-ü hat, Kur'an-ı Kerim okuma, pilates, bağlama, piyano, Arapça, İngilizce vb. branşlarında kayıt alıyor.

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