ORMEK'ten Autocad programları eğitimi

Akıllı Şehirler Projesi kapsamında mühendislik çözümlemeleri ile kent bilgi sistemlerini destekleyen Autocad rogramları eğitimine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan 15 personel 30 saatlik eğitim aldı.

Akıllı şehirler kapsamında il ve ilçe bazında çeşitli mühendislik çözümlemelerinin öğretildiğini belirten Kurs Eğitmeni ve Yapı Ürünleri Yöneticisi Murat Özmen, “Amacımız çok kısa bir zamanda il veya ilçeler bazında şehri modelleyip binaları, yolları, boru hatlarını tek bir platform şeklinde görerek akıllı şehir mantalitesi altında bir takım mühendislik çözümlemeleri yapmalarını sağlamak” dedi.

Eğitimde, autocad ınfrawork ve autocad civil 3D programları ile 2 boyutlu, bilgisayar ortamında bulunan ve üretilen gerçek zamanlı koordinata sahip veri ve projelerin ise 3 boyutlu görsel olarak gösterimi ve analiz işlemleri gerçekleştirildi.