ORMEK'ten ilk yardım eğitimi

Altınordu, Ünye ve Fatsa'da 92 kursiyer “İlk Yardımın Temel İlkeleri, Temel Yaşam Desteği, Yaralanmalarda İlk Yardım, Kırık-Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım, Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım ve Taşımalar” konularıyla ilgili bilinç kazanıyor. Toplam 18 saatlik eğitim sonrasında kursiyerler, sağlık görevlileri tarafından verilen eğitimlerle hayatın kurtarılması ya da kötüye gitmesinin önlenmesi için yapması gerekenleri öğreniyor.

İlk yardımın hızlı ve sakin yapılması gereken bir uygulama olduğunu ifade eden Kurs Öğretmeni Jale Eyüboğlu, “İlk yardım kurslarımıza vatandaşlarımızın katılımı çok fazla, insanlarımız bu konuda duyarlı. Öğrencilerden sokaktaki insanlara kadar toplumun tüm kesimlerinden kurslara katılım oluyor. İlk yardım hayat kurtarıcı müdahalelerdir. İyileştirmenin kolaylaştırılması, hayati fonksiyonların tekrar yerine gelmesinin sağlanması gibi önemli görevleri barındırıyor. ORMEK olarak temel ihtiyaçlardan olan ilk yardım konusunda kursiyerlerimize eğitim vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.