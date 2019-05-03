ORMEK'ten yılsonu sergisi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORMEK kursları sayesinde kursiyerlerin yeteneklerini geliştirdiğini ve her birinin el emeği göz nuru olan ürünleri ile ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

ORMEK kursları ile çok güzel ürünler ortaya çıkarıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. Allah'ın bize en büyük nimetlerinden biri olan zamanı kıymetli işlerde değerlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak hem güzel şeyler üretiyoruz hem yetenekleri keşfediyoruz hem de faydalı, hayırlı işler yaparak yeni ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalar işsizliğe engel olacak, ekonomimize katkı sağlayacak ve estetik kaygımıza çözüm olacaktır. Kişisel gelişim alanında verilen eğitimlerle kalitemizi artıracağız” dedi.

“Ürünleri kazanca dönüştüreceğiz”

Çalışmalara destek olarak ürünlere ticari boyut kazandırılacağını söyleyen Başkan Güler, “Burada meslek sahibi olan kardeşlerimizin ürünlerini biz toplayacağız, ticari değeri olanları satmaya çalışacağız. Fatsa ve Ünye'de yapılan sergilerde harikulade örnekler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilimizi ziyaret eden Çin Bankası yetkilileri de Fatsa'da açılan ORMEK sergisine katıldılar ve ürünlere hayran kaldılar. Ordu'nun gizli kabiliyetlerini, yeteneklerini tespit edip onları değerlendirerek yeni meslekler, ürünler ve ticari kaynaklar geliştireceğiz. Ordu sahip olduğu sanatçıları ve ortaya çıkardığı ürünleri ile kalitesini ve değerini ispatlamış bir şehirdir. Bizler de kuracağımız şirket ile bütün çalışmalara destek olarak ürünlere ticari boyut kazandıracağız. Hiçbir emek zayi olmaz. Ben idarecilerimizi tebrik ediyor, kurs öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ve katılımcı kursiyerlerimizi kutluyorum” dedi.

“ORMEK, yeteneklerimizi keşfetmemize imkan sağlıyor”

Kursiyerler adına konuşan Nazan Sarıgül Ergen ORMEK kurslarının mesleki, teknik, sanatsal bilgi ve beceriyle donanmış bireyler yetiştirdiğini ifade ederek, “Hayatta her şeyin telafisi vardır, ama geçip giden zamanın telafisi yoktur. Ben ORMEK'te zamanımı en iyi şekilde geçirdim. Bizler günü dünüyle aynı olan insanlardan olmamalıyız. Kendimiz ve içinde yaşadığımız toplum için yaşamalı ve üretmeliyiz. ORMEK bize bu imkânı sunuyor. Kimimiz meslek edinmek, kimimiz kişisel gelişim edinmek, bazılarımız ise kendimize yeni hobiler edinmek için kurslara katılıyoruz. ORMEK, açtığı kurslarla kültürünü daha yakından tanıyan ve toplumun her alanında yer alabilecek mesleki, teknik, sanatsal bilgi ve beceriyle donanmış bireyler yetiştiriyor. Alanında uzmanlaşmış öğretmenler tarafından ücretsiz kurs imkânlarını bizlere sunarak yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açılış töreni, yapılan konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.