Örnek fındık bahçeleri artıyor

Ordu'da fındıkta verimi ve kaliteyi arttırmaya yönelik olarak 2015 yılında başlatılan çalışmadan olumlu sonuçlar alınıyor. Üreticiler bahçelerine bilimsel usullerle bakım yapılması ve eğitim verilmesi için Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruyor.

3 yıl önce ilçelerde pilot bölge olarak belirlenen toplam 200 dekardan oluşan bahçelerde başlayan uygulamaya büyük ilgi gösteren üreticilerin başvurularıyla örnek bahçe alanı 400 dekara ulaştı. Bahçelerde önceden dekar başına 90 kg ürün alınırken bugün 250-300 kg'ya kadar ürün alınıyor.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da fındıkta verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik birçok projenin uygulandığını söyledi. Oluşturdukları örnek fındık bahçelerinde budama, toprak numunesi alma ve ilaçlama gibi unsurları bilimsel tekniklerle gerçekleştirdiklerini ve sonuçların çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, ”Örnek bahçelerimizde dekara 300-350 kg'lara varan ürün elde edildi. Uyguladığımız projemiz, il genelinde olumlu sonuçlar vermiş ve üreticilerimiz tarafından çok benimsenmiştir. Başlangıç olarak proje kapsamında her ilçede 1-2 örnek bahçe oluşturmak amacıyla çıktığımız bu yolda, oluşturduğumuz bahçeler üreticilerimize örnek olmuş ve ilimiz genelinde yüzlerce tekniğine uygun bahçe tesis edilmiştir” dedi.

Fındıkta verimi ve kaliteyi artırmak için budama, gübreleme ve zirai mücadele konularında eğitim çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade eden Kemal Yılmaz, budama ve gübreleme işlerini meslek haline getirmiş kişilere budama, gübreleme ve zirai mücadele konularında eğitimler verildiğini de belirtti. Yılmaz, “Bu eğitimler sonucunda yüzlerce budama elemanı yetiştirilip belgeleri teslim edilmiştir. İl ve ilçe müdürlüklerimizde göreve yeni başlayan teknik personellerimiz de bu proje kapsamında budama, gübreleme ve toprak numunesi alma konularında eğitime tabi tutulmuş, bu personelimizin kendi ilçelerinde çiftçilerimize eğitim vermeleri sağlanmıştır” diye konuştu.