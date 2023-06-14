Ortaokul öğrencilerden 300 adet görsel eser

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan yılsonu resim sergisi ziyaretçilerin beğenisini aldı.

Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sene sonu resimlerinden oluşan sergi açıldı. Okulun görsel sanat öğretmenleri Necla Kilim ve Birgül Hasdemir öncülüğünde öğrencilerin tarafından hazırlanan resim, akrilik ve seramik çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yılsonu sergi açılışı sonrası konuşan Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Kemal Türk, “Sergimizde bir yıl boyunca hazırlanan yaklaşık 300 eser bulunmaktadır. Bu eserlerin hazırlanmasında Görsel Sanatlar Öğretmeni Necla Kilim, Birgül Hasdemir ve öğrencilerimizin büyük emekleri var. Sergimiz içerisinde 50 adet akrilik, 50 adet seramik ve 150'ye yakın resim ve farklı eserlerimiz bulunmaktadır. Okulumuz başarılı bir okuldur. Özellikle görsel sanat anlamında çok aday öğrencilerimiz var” dedi.

Okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler ardından sergi alanını gezdi.