İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Örtü yangınını mahalleli söndürdü

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen örtü yangını mahalle sakinlerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen örtü yangını mahalle sakinlerinin de müdahalesiyle söndürüldü.


Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda kuru yaprakların tutuşmasıyla başlayan yangın, yaklaşık 10 dönümlük araziye yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevlenen yangını gören mahalle sakinleri olayı Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.