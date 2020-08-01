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OSKEM'le 64 kişi hayata tutundu

Ordu’da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 1.

Ordu'da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 1.5 ayda 64 kişiyi boğulmaktan kurtardı.


Vatandaşların güvenli bir deniz sezonu geçirmesi için her yaz Büyükşehir Belediyesine bağlı plajlarda hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM, 15 Haziran'dan bu yana il genelinde 64 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı.


17 plajda 65 personelle Ordu sahillerinin güvenliğinin sağlandığını söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, bayram süresinde yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, üzücü olayların yaşanmaması adına vatandaşların güvenlik önlemi alınan, cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girmeleri uyarısında bulundu.


Plajlarda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğuna dikkat çeken Daire Başkanı Çınkıl, “Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM ekiplerimiz 15 Haziran'dan bu yana ilimiz genelinde 17 plajda 65 cankurtaranla hizmet veriyor. İlimizin turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyor, plajlarımızda alınması gereken önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüp bu doğrultuda hizmet veriyoruz. 15 Haziran'dan bu yana ilimiz genelinde görev yaptığımız plajlarda şu ana kadar 64 boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa müdahale ettik. Üzücü olaylarla da karşılaşıyoruz. Bunların tamamı vatandaşların kontrolsüz olarak girdiği kıyılarda meydana geliyor” dedi.



Bayramda da hizmet veriyor


OSKEM'in bayram süresince plajlarda hizmet vermeye devam edeceğini söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, “Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 17 plajda hizmet veriyoruz. Bayram süresince de plajlarda yoğunluk bekliyoruz. Bayram boyunca kesintisiz olarak saat 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan güvenlik önlemi alınan ve cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girmelerini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

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