OSKİ bayramda durmadı

23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdüren OSKİ ekipleri 260 personel ile bayram süresince vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için görev 7/24 görevlerinin başında yer aldı.

“7/24 ekiplerimiz görev başında oldular”

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmeleri için OSKİ olarak tüm tedbirleri önceden aldıklarını ve bayram süresince 19 ilçede 260 personel ile görev başında olduklarını ifade etti. Genel Müdür Us, “OSKİ Genel Müdürlüğü olarak bayram süresince ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam etti. Bu süre zarfı içinde yaşanan olumsuzluklara ekiplerimiz koordineli bir şekilde müdahale ettiler. Ayrıca Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde vezne hizmeti mobil vezneler aktif haldeydi. Yine elektronik kartlı sayaçlarına su yükletmek isteyen veya su faturasını ödemek isteyen aboneler, Alo 185 ve 0 532 365 02 52 WhatsApp ihbar hattından bizlere rahatlıkla ulaştılar. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevleri başında olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. OSKİ olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için bundan sonra da aynı özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.