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OSKİ'den abonelere büyük kolaylık

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), abonelerin yapacağı iş ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla web sitesine yeni uygulamalar ekledi.


Yapılan yeni düzenleme ile abonelere; abonelik başvurusu, devir abonelik başvurusu, abonelik fesih işlemi, su faturası borcu sorgulama ve ödeme, oku ve öde özelliği ile sayaç üzerindeki en son endeksi okuyarak kendi faturasını oluşturabilme ve ödeme seçeneği, su faturası ödeme dekontlarının görüntülenmesi ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin online olarak yapılması imkanı sunuldu. Aboneler artık bu iş ve işlemlerini web sitesi üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sağlandı.

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