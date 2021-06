OSKİ'nin örnek başarısı: 5 milyon liralık işi 50 bin liraya bitirdi

Ordu'da ihale ile 5 milyon liraya yapılacak su arıtma tesisi, Ordu Su ve Kanalizasyon (OSKİ) Genel Müdürlüğü'nün kendi imkan ve tecrübesiyle 50 bin liraya gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kabataş ilçesi Alankent'te hayata geçirilen gölet ve arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Güler, göletin su tutma kapasitesinin 40 bin metreküpten 60 bin metreküpe çıkarılacağını ve 5 milyonluk artırma tesisin Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin liraya yapıldığı söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu genelinde başlattığı muhtemel kuraklık tehlikesine karşı oluşturulan eylem planı uygulanmaya devam ediyor. Bu plan kapsamında birçok ilçede hayata geçirilen gölet sistemi ile yağmur ve kar suları tutularak ilçelerin su ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Hayata geçirilen göletlerden bir tanesi de Kabataş ilçesi Alankent'te bulunuyor.

Su tutma kapasitesi arttırılıyor

40 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Alankent göleti hızla dolmaya devam ediyor. Başkan Güler'in alanda incelemelerde bulunarak yaptığı etütler sonucunda gölet iki metre yükseltilerek su tutma kapasitesi 60 bin metreküpe çıkarılıyor.

5 milyon değerindeki arıtma tesisi 50 bin TL'ye yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Alankent göletinde tutulan suyu vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı bölgede inşa ettiği su arıtma tesisiyle sağlayacak. Normal şartlarda 5 milyon TL'ye mal edilen arıtma tesisini Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, kendi tasarımı ve uygulamaları ile yaklaşık 50 bin TL'ye gerçekleştirdi. Bu anlamda ekipler malzeme fiyatına başarılı bir iş ortaya çıkardı.

“Kuraklık ihtimaline karşı imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz”

Kuraklık ihtimaline karşı oluşturulan göletlerin sayısının artırılacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Önümüzdeki kuraklık ihtimaline karşı imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Ekiplerimiz kendi projeleriyle, kendi imkanlarıyla bu hazırlıkları yapıyor” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Kabataş ilçesi Alankent de hayata geçirdiğimiz gölet de bugün incelemelerde bulunduk. Bu göleti OSKİ ekiplerimiz tamamen kendi imkanları ile yaptı. Bu göletimiz şu an da 40 bin metreküp tutma kapasitesine sahip. Ancak burada yaptığımız etüt sonucunda yeni bir karar ile burayı iki metre daha yükselterek 60 bin metreküpe ulaştırmış olacağız. Buda bizim aşağı yukarı bir buçuk aylık yani 10 bin kişilik su ihtiyacını karşılayabilecek. Önümüzdeki kuraklık ihtimaline karşı imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Ekiplerimiz kendi projeleriyle, kendi imkanlarıyla bu hazırlıkları yapıyorlar. Bu göletlerimizin sayılarını da artırmaya devam edeceğiz. Göletler sistemiyle yağan yağmuru ve eriyen karı yukarda yakalıyoruz. Eskiden tam tersi yapılıyordu. Yağmur ve kar suyu ırmaklardan denize kadar iniyordu ve oradan kuyu açıp tekrar yukarı basıyorduk. Şu an da yağmur ve kar suyunu yukarda yakalayıp temiz bir şekilde aşağı doğru indiriyoruz. Biz şu an da olması gerekeni yapıyoruz.”

“Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu burada kendini gösterdi”

5 milyon değerindeki su arıtma tesisinin 50 bin TL'ye inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Güler, “OSKİ ekiplerimizin kendi imkanları ile yaptığı sistemle maliyetine bir iş hallettik. Normal halde 5 milyon liraya yapılacak işi, biz 50 bin liraya yaptık. Arkadaşlarımız kendi tasarımlarıyla tecrübelerini ortaya koydular. Bu tesiste suyu arıtıyoruz ve 3 ayrı yerden geçiriyoruz. Malzeme fiyatına bu tesisi kendi imkanları ile yaptılar. Arkadaşlarımızı bu anlamda tebrik ediyorum. İşte ‘Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu' tam bir uygulama ile kendini gösterdi” diye konuştu.