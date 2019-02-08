ÖSYM Fatsa'da ilk defa sınav yapacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilk defa yapılacak üniversite giriş sınavında görev alacak eğitimcilere 'Sınav Görevlileri Eğitimi' verdi.

Fatsa Kültür Sarayı verilen Sınav Görevlileri Eğitimi'ne Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı ve ÖSYM Fatsa Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Bahar Tokur, ÖSYM yetkilileri, akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Bahar Tokur, "İlçemizde ilk defa uygulanacak olan YKS'ye Fatsa, Çamaş, Korgan, Kumru ve Aybastı gibi ilçelerden yaklaşık 5 bin 570 öğrenci, ilçe merkezinde bulunan 20 okulda, 300 sınav salonunda katılacak. İlçemizde YKS'de görev alacak yaklaşık 1000 personelimize sınavda sorumlulukları hakkında bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik" dedi.

Konuşmanın ardından sınavda görev alacak personele eğitim veren ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sadık Çelikel, sınav güvenliği ve sınavda yapılacak uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sınav sorularının hazırlanması, paketlenmesinin yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldığını kaydeden Çelikel, soru kitapçıklarının da yüksek güvenlik önlemleri altında sınav merkezlerine ulaştırıldığını ve sınavdan sonra yine aynı güvenlik önlemleriyle tekrar Ankara'ya ulaştırılacağını söyledi.

Üniversite sınavında adayların okula giriş, üst araması, sınav şartları hakkında bilgiler veren Çelikel, sınav görevlilerinin inisiyatif alma hakkının bulunmadığının altını çizerek, ÖSYM kurallarının uygulandığını ve kameralı sistem ile genel merkezden anbean sınavın takibinin yapıldığını söyledi.

Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.