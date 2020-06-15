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Otel inşaatında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde bir otel inşaatında meydana gelen çökme olayında hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde bir otel inşaatında meydana gelen çökme olayında hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün akşam 20.00 sıralarında Ulubey yolu üzerindeki bir otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta beton döküldüğü esnada göçük meydana geldi. 9 işçinin göçük altında kaldığı olayda yaralı 8 işçi kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, bir süre devam eden arama çalışmalarının ardından göçük altında cansız bedenine ulaşılan 53 yaşındaki Raif Taş'ın cenazesi ise Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Raif Taş'ın cenazesi, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alındı. Kabataş ilçesi Kuzköy Mahallesi'ndeki Kazancılı Camisi'nde cenaze namazı kılınan Taş, aynı mahallede aile kabristanlığına defnedildi.

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