Otellere korona virüs denetimi

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği kentteki otellerde denetimlerde bulundu.

İşletme sahipleri uyarıldı

Ekipler yaptıkları denetimlerde korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, HES uygulaması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda işletme sahiplerini ikaz etti. Özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda işletme yetkililerine uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, otellerde korona virüs konusunda müşterilere yönelik uyarıcı ilanlar ve duyuruların olup olmadığı kontrol etti.

"Denetimlerimiz sürecek"

Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Her zaman dediğimiz gibi korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Tüm vatandaşlarımızı ve işletme sahiplerini kendi ve sevdiklerinin sağlığı için tedbirlere ve kurallara uymaya davet ediyoruz. Kurallara uyulsun ki hep birlikte normal yaşama artık geri dönelim” dedi.