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Otomobil alevlere teslim oldu

Ordu’da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

Ordu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığınları kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Ordu oto yolu Perşembe ilçesi Kırlı Mahallesi mevkisinde bir otomobilde yangın meydana geldi. Çıkan yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Çıkan yangın sonucu araçtan geriye demir yığınları kaldı.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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