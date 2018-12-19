Otomobil fındık bahçesine uçtu: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin 100 metre fındık bahçesine uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavaş Mahallesi'nde 28 NP 334 plakalı otomobil ile ekmek dağıtan Tanju Usta, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yuvarlanarak fındık bahçesine uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 ve jandarmaya bildirdi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.