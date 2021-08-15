Otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletli bir kurye otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı firmadan aldığı yemek siparişlerini götüren Murat Y. idaresindeki 52 AAC 351 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Can K. idaresindeki 52 LG 841 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Çevredekilerin 112'yi aramaları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.